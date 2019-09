Le Viva For Life Tour passera par Bertrix le 21 décembre prochain. Hier soir mardi, une réunion d’information a rassemblé une cinquantaine de personnes à la Maison communale. Des personnes enthousiastes et prêtes à réaliser des défis. A l’issue de la réunion, Philippe Herman a rencontré Caroline Crucifix de Viva For Life :

"C'est chouette de voir les personnes des clubs sportifs, de l'Académie de Bertrix, un club de plongée aussi. Tous ces gens qui sont mobilisés pour cette belle cause. Le 21 décembre on viendra avec le Viva for Life Tour sur la Place des Trois Fers, et il y aura un chouette parcours à faire, avec une boule rouge géante, qui sera présentée par Fanny Gendrin. On aura une animation de la ville, autour de sculptures de glace, un concert et un stand au profit de la cause."