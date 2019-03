Le vent a violemment frappé la Province de Luxembourg hier dimanche. Dès 9 heures du matin, les pompiers ont été sur le qui-vive. Au total, 257 missions de tronçonnage ont été menées. Il y a également eu 56 dégâts de toiture, deux chapiteaux envolés et quelques câbles tombés sur la chaussée. Le toit de l'église de Paliseul a aussi été endommagé. Mais ce sont les régions de Marche, Erezée et Bastogne qui ont été les plus touchées. Ainsi par exemple, entre Foy et Bizory, un poteau est tombé sur une voiture. Au total, 160 pompiers ont été mobilisés pour plus de 400 missions.