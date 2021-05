Le van c'est la passion d'Evan Laloux et le Marchois s'est lancé avec succès dans la location

C'était déjà tendance avant la pandémie mais la Covid a encore accentué le succès des vans ou camionnettes aménagées pour voyager à deux ou en famille. A Marche-en-Famenne, le métier d'Evan Laloux c'est la décoration, les stores, mais il voue une véritable passion au van. Devant le nombre de demandes pour louer son van personnel, il s’est lancé il y a un an, avec son beau-frère dans la location. Les deux vans ont été rapidement réservés pour tout l’été 2020. A présent, Eva dispose d’un parc de 10 vans et pour cet été, les réservations vont bon train. Et les soucis aujourd’hui c’est plutôt d’acquérir de nouveaux véhicules. " Là aujourd’hui, on a l’intérêt, les clients, la demande, mais la production de vans est un peu chamboulée " explique Evan Laloux, mais nous arrivons quand même à répondre à une bonne partie de la demande".

Si, au départ, les adeptes étaient plutôt des personnes d’un certain âge, qui leur carrière terminée, partaient en voyage au long cours, les plus jeunes générations et les familles avec jeunes enfants, qui travaillent beaucoup et ont besoins de s’évader le week-end, deviennent les plus ferventes de cette mode pour voyager. Pour une semaine, avec quelques options, il vous en coûtera 1.000€. Evan Laloux, n’y voit que des avantages… " Pour moi, il me vient d’abord cette image. On arrive à un carrefour, on va à droite, on va à gauche ou tout droit ! Avec le van, on peut se permettre ce qu’on veut ! On ne doit rien planifier ou programmer. C’est vraiment en fonction des opportunités, des rencontres. On va au petit magasin ou à la boulangerie le matin et on demande ce qu’il y a d’intéressant à visiter dans la région et d’un seul coup toute la journée se construit. C’est vraiment une liberté totale de voyage. Et même en fonction de la météo, on peut bouger vers une région où, ce jour-là, la météo est plus favorable… "

Plus de renseignements au 0460/960334