Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné Vivian Cocu à 15 ans de prison et une mise à disposition du tribunal d'application des peines

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné Vivian Cocu à une peine de 15 ans de prison et une mise à disposition du tribunal d’application des peines. Ce quinquagénaire originaire de Daverdisse a été jugé coupable de deux tentatives d’enlèvement à Bertrix et Han-sur-Lesse ainsi que de viol et attentat à la pudeur sur son ex belle-fille, alors mineure au moment des faits.

En mai dernier, Vivian Cocu avait refusé de se présenter et de se défendre devant le tribunal, mais il a tout récemment introduit une requête par le biais de son avocat pour la réouverture des débats. Requête refusée ce mercredi par le tribunal qui le condamne donc à 15 ans de prison. Vivian Cocu prévoit d’interjeter appel.