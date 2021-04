Le site unordipourtous.org offre une seconde vie à vos ordinateurs

Beaucoup d'élèves suivent encore les cours à distance dans le secondaire. Pas toujours facile quand on n'a pas d'ordinateur à la maison ou qu'il faut le partager avec d'autres membres de la famille.

Depuis quelques semaines, la Province de Luxembourg a lancé le site internet "un ordi pour tous.org."

Des entreprises peuvent y proposer des dons d'ordinateurs dont elles ne se servent plus, afin de les mettre à disposition des écoles et des associations.

Au départ de cette idée, un habitant de Les Bulles, dans la commune de Chiny, Mathieu Schepers qui est employé commercial dans une société informatique au Grand-Duché. Il nous explique qu'en ce moment la demande est très importante :

"A l'heure actuelle on a beaucoup plus de demandes que d'offres. On a environ 300 PC en demande et du côté des donneurs c'est beaucoup plus difficile. C'est pour cela que j'en profite pour faire un appel, aux entreprises, aux comptables, aux sociétés, si vous avez du matériel à disposition, n'hésitez pas : un ordipourtous.org. le formulaire est très facile à remplir, et vos ordinateurs auront une seconde vie."

Avis aux entreprises, donc, n'hésitez pas à vous manifester sur le site "un ordi pour tous.org."