Le Site du Fonds des Vaulx à Marche-en-Famenne, fait peau neuve et va éditer un top guide

A Marche-en-Famenne, le site du Fonds des Vaulx, à deux pas du centre-ville, est très prisé non seulement de la population locale mais également des touristes. C'est le poumon vert de la ville. Aujourd'hui, les bénévoles de l'asbl Fonds des Vaulx reçoivent le soutien de la Ville de Marche et du Géopark Famenne-Ardenne pour éditer un topo-guide et remettre à neuf les panneaux du site.

Il s'agit d'un écrin de verdure, un riche lieu géologique avec un gouffre et sa légende, connue de tous les Marchois, celle de la Grosse Biesse du Fonds des Vaulx que nous raconte Alain Dantinne président de l'asbl Fonds des Vaulx :

"La Grosse Biesse du Fonds des Vaulx est réputée pour se terrer au fond du gouffre, elle sort une fois par an pour cracher des confettis, lors du grand cortège carnavalesque."

Le top-guide qui vient de sortir raconte cette légende, mais propose aussi de découvrir les deux promenades qui traversent le site, leur faune, leur flore et même bien plus grâce à l'apport du Géopark Famenne-Ardenne reconnu par l'UNESCO. Pour son Directeur Alain Petit, ces sites géologiquement intéressants attirent un public plus spécifique :

"Un contenu plus enrichi en matière d'histoire locale, d'archéologie,… C'est là que le géopark amène une plus value, un travail d'écriture, de photographies, de traçage d'itinéraires fait en commun."

Le site du Fonds des Vaulx ce sont 30 ha et la commune de Marche va acquérir trois ha supplémentaires. Valérie Lescrenier, Echevine de l'Environnement nous explique pourquoi :

"Dans la tête de nombreux citoyens, le site est aujourd'hui un parc, ou une forêt communale. Hors il n'en est rien, on va seulement arriver à la moitié de la superficie totale du site et forcément le fait d'avoir une meilleure emprise, nous permettra de mieux dessiner le demain que nous souhaitons tous pour le Fonds des Vaulx."

Les panneaux explicatifs du site vont aussi être renouvelés et enrichis de nouvelles explications.