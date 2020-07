Le Sentier des fées, un incontournable pour les familles cet été

La Gaume offre plusieurs plaisirs aux amoureux de la nature. Aujourd'hui, le sentier à découvrir pourra fasciner non seulement les adultes, mais aussi les enfants, car il emmène sur le Sentier des Fées. Jean-Luc Bodeux, journaliste pour Le Soir, a sillonné ce parcours et nous révèle ses incontournables. Nous l'avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.