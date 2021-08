Le SDJ Namur-Luxembourg lance un appel à l'aide

Le service droit des jeunes tire la sonnette d'alarme ! Ce service qui apporte une aide sociale et juridique aux jeunes de moins de 22 ans déplore l'absence de reconnaissance de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles : un manque de moyens humains et financiers qui se fait ressentir sur la qualité des accompagnements.

Depuis sa création en 1998, l'antenne arlonaise du SDJ, qui couvre l'entièreté de la province de Luxembourg, est de plus en plus sollicitée. Johanne Wyns, directrice du SDJ Namur-Luxembourg : "Lorsque le directeur du SDJ de Namur de l'époque a décidé d'implanter une permanence sociale en province de Luxembourg, le mi-temps qui y a été affecté a ouvert 13 dossiers. Aujourd'hui, nous accompagnons 174 dossiers".

Beaucoup plus de dossiers donc, mais les effectifs sont largement insuffisants pour pouvoir réaliser un suivi digne de ce nom : deux temps plein et demi au maximum sont présents dans la province. "On est souvent en déplacement et donc, quand on est en déplacement, on n'est pas au bureau, on ne peut pas répondre au téléphone ni ouvrir la porte quand quelqu'un vient spontanément" détaille Odile Buchet, coordinatrice de l'antenne d'Arlon. "Parfois, ça arrive qu'on ne prenne pas les heures de récupération ou qu'on les fasse sauter parce qu'on ne peut pas se permettre de tout laisser à sa collègue".

À quelques semaines du deuxième conclave budgétaire, le SDJ Namur-Luxembourg espère donc attirer l'attention de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais cette dernière, aux finances déjà exsangues, sera-t-elle en mesure de lui garantir un agrément ?

Selon le SDJ, il s'agit de l'avenir des jeunes qui attendent que l'on trouve des solutions à leurs problèmes.