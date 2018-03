Le scandale VEVIBA au Parlement fédéral aujourdhui

Le scandale VEVIBA au Parlement fédéral aujourd'hui.

La commission santé se réunit cet après midi.

Les députés entendront la ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture et l'AFSCA. L'agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire, très critiquée depuis plusieurs jours.

Pourquoi n'a-t-elle pas détecté les fraudes plus tôt dans l'entreprise de Bastogne.

Des témoignages laissent penser que l'AFSCA prévenait 15 jours à l'avance de ses contrôles.

Les députés espèrent y voir plus clair tout à l'heure.