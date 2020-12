Le sapin de Noël du Palais Royal vient d’être coupé à Libramont

Le sapin de Noël qui ornera le Palais Royal de Bruxelles pour les fêtes de fin d’année a été coupé mercredi matin dans la commune de Libramont. Il entamera son voyage vers la capitale vendredi.

Tous les trois ans, c’est au Domaine provincial de Mirwart que revient la tâche de fournir un sapin de Noël au Palais Royal de Bruxelles. "Le domaine n’ayant plus de sapin de ce gabarit sur ses propriétés, on sollicite désormais les communes voisines", souligne Jean-Pierre Georgin, responsable du service maintenance et travaux du Domaine provincial. "La commune de Libramont s’est montrée très proactive. Le responsable des ouvriers du service Travaux a prospecté l’ensemble du territoire pour finalement trouver cet épicéa".