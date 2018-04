Le Rhéto Trophée c'est pour demain mercredi 25 avril, autour du Lac de Neufchâteau et dans la région, pour plus de 700 jeunes. Des épreuves sportives originales, du kayak au "run & bike" en passant par la course d'orientation, le tir à l'arc ou même le ski sur herbe. 700 jeunes qui se dépasseront pour succéder au Collège Saint-Guibert de Gembloux, le lauréat 2017.

Amal Amjahid, la championne de jiu-jitsu, sera la marraine de l'édition 2018, très motivée par ce rôle...