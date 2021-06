Le "Resto du Coeur" mobile vient chaque semaine à Wellin pour que les familles en difficultés puissent se nourrir correctement

A Wellin, pour venir en aide aux ménages qui éprouvent des difficultés pour se nourrir correctement, le CPAS et son plan de cohésion sociale se sont associés aux " Restos du Cœur ". Une fois par semaine, c’est une camionnette, un " foodtruck " qui vient rendre le sourire à des dizaines de familles wellinoises. Chaque mardi, le " foodtruck " distribue à quelque 140 colis et fait donc le bonheur de 140 familles wellinoises ! " Ce sont des colis qui sont extrêmement bien garnis avec beaucoup de fruits et beaucoup de bonnes choses ", nous explique cette maman d’un bébé dans le besoin, " on peut cuisiner et ça, c’est vraiment une grande chance." Ce père de famille ajoute " Franchement là, on a quasi la moitié de notre salaire en victuailles et, en plus ce sont de bons produits pour nourrir ma famille ! "

La formule de ces colis-repas à préparer, séduit particulièrement la Présidente du CPAS de Wellin Thérèse Mahy. " Un colis-repas équilibré et donc ils retournent chez eux avec un repas à cuisiner, ce qui leur demande de se réapproprier la nourriture, la culture de cuisiner et d’avoir un vrai repas familial ! " Pour Jean-Gérard Closset, Président national des " Restos du Cœur ", le " foodtruck " ou " Resto du Cœur " mobile est une très bonne formule : " je suis même persuadé que c’est une formule d’avenir. Le " resto du Cœur " mobile va à la rencontre des populations au lieu de les obliger à se déplacer vers un endroit déterminé. " Il y a un projet pour Bruxelles de " foodtrucks " pour mettre en lien les CPAS et la population.