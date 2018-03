Depuis 10 ans, le réseau "Eglises ouvertes" incite les responsables à ouvrir les portes des édifices religieux le plus souvent possible, à valoriser l'espace, et à rendre l'église accueillante. Pour célébrer les 10 ans du réseau, le spectacle "Entrer en résonance" sera proposé en l'église Saint-Martin à Arlon, ces 23 et 24 mars 2018.

Martine Van den Bergen, membre de la fondation rappelle comment est né ce réseau...