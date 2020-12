Le refinancement de la télévision régionale TV Lux fait débat dans les communes luxembourgeoises

Le 17 décembre prochain, se tiendra l'Assemblée Générale de Sofilux. C'est via cette intercommunale que les communes luxembourgeoises financent TV Lux. Or, conformément aux accords entre les partis luxembourgeois fin 2019, une augmentation de l'intervention de Sofilux, de 1 € par habitant, est demandée pour le financement de la télévision régionale. En fait, les budgets 2018 et 2019 de TV Lux se sont clôturés par un déficit. La faute au marché publicitaire qui s'est fortement réduit, à l'augmentation progressive de l'ancienneté du personnel et au coût énergétique du nouveau bâtiment… Fin 2019, au prix d'un de multiples efforts, un accord de refinancement était trouvé avec les forces vives luxembourgeois. " Le Directeur de TV Lux de l’époque, Pascal Belpaire et le Président du Conseil d’Administration Pierre Neuville, ont demandé que l’on augmente cette subvention ", commente l’actuel Directeur François Jongen, " pour permettre, non pas d’engager plus de personnel ni de dépenser plus d’argent mais simplement de pouvoir revenir à une situation à l’équilibre ! " En octobre dernier, le Conseil Provincial adoptait l’indexation de sa subvention annuelle à TV Lux. Et aujourd'hui il est donc demandé à l'intercommunale Sofilux d'augmenter le financement d'un Euro par habitant... L’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de Sofilux est évoqué dans les 44 conseils communaux luxembourgeois. Et à plusieurs endroits le sujet fait débat. Pour François Jongen " il est légitime que les communes, qui sont en quelque sorte les actionnaires de TV Lux tiennent ce débat, mais j’attire leur attention sur le fait qu’il s’agit ici d’un investissement, certes qui n’octroie pas de dividende aux communes, mais qui rapporte notamment des services et de l’animation à l’ensemble de la population de la Province ! " Et si d'aventure, l'Assemblée Générale de Sofilux n’adoptait pas ce refinancement, non seulement l'année se terminerait, pour Tv Lux, sur un nouveau déficit mais aussi un problème réel de trésorerie l’été prochain. Réponse le 17 décembre.