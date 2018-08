Le PS de l'arrondissement de Virton vient de présenter ses candidats pour les élections provinciales

La liste est emmenée par Nathalie Heyard-Ughi de Musson, députée provinciale. On y retrouve d'autres candidats d'expérience comme Philippe Lambert, Echevin à Florenville, Martine Simon-Chavée, Conseillère communale, Habay, Annick Bradfer Conseillère provinciale, 1ère échevine, Chiny. Et puis d'autres issus de la société civile, comme ces deux jeunes candidats, Mélissa Hanus 25 ans, d'Etalle et Thimoté Denis,26 ans, de Tintigny.

Ces deux candidats rappellent que le PS se positionne en faveur de l’institution provinciale et notamment pour la jeunesse...