Le projet Vivalia 2025 a finalement été déposé sur la table du gouvernement wallon

Une étape capitale, comme le souligne la direction de l’intercommunale Vivalia dans un communiqué, pour obtenir le financement du futur hôpital centre-sud à Houdemont, dans la commune d’Habay.

Sa construction représente à elle seule 355 millions d’euros qui seraient pris en charge par la Région, Vivalia et un fonds d’investissement des communes et de la province.

L’hôpital, d’une capacité de 720 lits, s’étendra sur 78.000 mètres carrés, six niveaux maximum et avec plus ou moins 1.500 places de parking.

A terme, on pourra monter jusqu'à 822 lits, lors de centralisation de la revalidation dans le nouvel hôpital, mais pour des raisons financières, dans un premier temps les 90 lits de revalidation se situeront sur le site de Libramont.

En attendant le financement de la Région, l’intercommunale Vivalia est prête à investir 80 millions d’euros sur tous les sites existants jusqu’en 2022.