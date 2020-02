Le prix des maisons continue d'augmenter en Province de Luxembourg

Et cela de manière constante depuis plusieurs années. La compagnie des notaires du Luxembourg vient de présenter l'analyse du marché immobilier pour 2019.

Le prix médian en Province de Luxembourg a atteint pour la première fois 180.000 euros.

Comme les années précédentes les maisons situées à proximité du Grand-Duché de Luxembourg et autour des autoroutes E411 et E25 affichent des prix médians plus élevés que les communes plus éloignées .

Le prix médian d'une maison sera par exemple de 325.000 euros à Attert, et de 117.500 euros à Bouillon, commune où les prix sont les moins élevés dans la province.

On retiendra aussi que l'arrondissent de Neufchâteau affiche un prix median plus bas : 160 000 euros.

