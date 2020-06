Le plan communal de relance de Marche-en-Famenne prévoit des ordinateurs pour les écoles

A Marche-en-Famenne, le plan communal de relance de l'après Coronavirus a été présenté devant le conseil communal. Parmi les mesures avancées, des chèques locaux, des exonérations de taxes pour les commerces et l'Horeca et les terrasses. La commune de Marche veut aussi par exemple favoriser les circuits courts et la mise en place d’une plate-forme de livraison pour le secteur Horeca. Mais, pour le Bourgmestre, André Bouchat, une des mesures-phares, c’est dans le domaine de l’enseignement, acheter environ 200 ordinateurs pour les écoles de la commune. Ils seraient destinés en priorité aux élèves de sixième primaire… " On s’est rendu compte, pendant le confinement, qu’un certain d’élèves ne parvenaient pas facilement à suivre les cours en ligne, qu’il y avait un décalage, une fracture numérique, avec les familles qui ont des revenus modestes ", commente André Bouchat. Un coaching sera prévu notamment avec les enseignants, pour une meilleure utilisation des ordinateurs. Marche va également étudier la possibilité de soutenir l’acquisition d’un ordinateur pour les élèves marchois, dès la première année du secondaire, en fonction du revenu des parents. Mais le collège communal marchois insiste pour dire que ce plan de relance reste ouvert et que les nouvelles propositions sont les bienvenues. Toutes les mesures déjà adoptées ont été présentées au dernier conseil communal et pas une remarque négative n’a été enregistrée… Il faut dire que, comme pour d'autres décisions prises sous cette législature, le plan de relance a été imaginé par une commission pluraliste ou tous les partis (CDH, PS, MR et Ecolo) étaient représentés ! " Pour les grandes décisions, qui concernent tous les citoyens, nous sommes prêts à chaque fois, à faire preuve du plus total des pluralismes ", conclut André Bouchat !