Le personnel hospitalier a interpellé le monde politique devant l'hôpital de Marche-en-Famenne

Action de sensibilisation du personnel des soins de santé en Province de Luxembourg, ce lundi devant l'hôpital de Marche-en-Famenne. Au menu, distribution de tracts aux patients qui se rendaient à l'hôpital et aussi une rencontre devant l'entrée avec les présidents provinciaux des partis politiques luxembourgeois. C'est la CSC Services Publics qui est à l'origine de cette action nationale déclinée en région.

Mais en Luxembourg, la rencontre avec les politiques se situe dans la droite ligne d’une table ronde organisée en juillet 2019 à l’initiative d’une infirmière, Céline Depas et du groupe Facebook intitulé " action personnel Vivalia ". A l’époque, le personnel dénonçait déjà des conditions de travail de plus en plus lourdes ou le manque de personnel, qui entraîne un surcroît de travail. La crise sanitaire sans précédent que nous venons de vivre n’a fait accentuer le malaise. " Même si la Province de Luxembourg a été relativement épargnée par le coronavirus, le personnel des quatre hôpitaux luxembourgeois regroupés au sein de l’intercommunale Vivalia (Arlon, Bastogne, Libramont et Marche-en-Famenne) et des maisons de repos a quand même souffert du manque total de considération de la part du Gouvernement, explique Sylvain Fievez, Délégué Permanent CSC Services Publics au sein de Vivalia, le personnel a été laissé pour compte! Au début nous avions très peu de moyens pour faire face à la pandémie! Aujourd’hui, la première bataille est, semble-t-il gagnée mais ce n’est qu’une bataille ! "

Le personnel réclame reconnaissance et considération. Sylvain Fiévez ajoute que les revendications du personnel de soin datent de plus de 30 ans! Il réclame des moyens supplémentaires, une revalorisation salariale de la fonction et en ce qui concerne les pensions, de la prise en compte de la pénibilité du métier. Un message entendu 5 sur 5, par les présidents luxembourgeois des partis qui ont promis de relayer, vers leurs instances nationales, "ces revendications légitimes". Quant à la Présidente de Vivalia, Marielle Remy, elle espère que le "Fonds Blouses Blanches", adopté par le Fédéral, permettra enfin de répondre à la pénurie de personnel, particulièrement criante en Province de Luxembourg, compte tenu de de la proximité du Grand-Duché de Luxembourg et de ses salaires " attractifs ".