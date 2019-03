C'est l'Habaysien Daniel Schutz qui conduit la liste au Fédéral. En deuxième position, Françoise Zimmer, ancienne conseillère communale à Messancy et comme première suppléante Anne-Marie Béranger, de Marche.

A La Région, derrière la tête de liste Jasmine Arendt de La Roche-en-Ardenne, on trouve, en deuxième position, l'ancien Echevin de Bastogne, Jean-Claude Crémer et le secrétaire de Défi Luxembourg, Thibaut De Ridder qui sera quatrième.