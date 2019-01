Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut une agriculture plus durable. Le parc naturel de la vallée de l’Attert va servir de zone test "zéro pesticide".

Les produits phytosanitaires seront notamment et progressivement exclus des élevages répartis sur le territoire.

Des agriculteurs belges et luxembourgeois se sont engagés dans cette démarche dans le but de mieux valoriser leurs productions.

Ecoutez à ce propos le ministre wallon de l’agriculture René Collin au micro de Nicolas Lefèvre...