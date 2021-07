Le parc d'activités de Bourdon ,13 hectares prêts pour accueillir ses premières entreprises

La commune de Hotton vient d’inaugurer un nouveau parc d’activités à Bourdon à proximité du camp militaire Roi Albert et quelques kilomètres à peine de Marche-en-Famenne. Le projet a démarré en 2008 quand l’actuel Député wallon, Philippe Courard était Bourgmestre. Aujourd’hui, ce sont Ce sont 13 hectares qui sont à disposition pour accueillir une vingtaine d’entreprises. Quatre entreprises ont déjà entamé des démarches avec projet de s’y implanter. Le Bourgmestre, Jacques Chaplier confirme : " Des PME de la commune et de la région ont déjà manifesté un grand intérêt, reste à voir si elles vont concrétiser. Mails il y a également un appel vers l’extérieur ! La situation du parc d’activités de Bourdon est idéale ! " Le Bourgmestre et le Président d’Idelux Elie Deblire insistent sur l’intégration paysagère du nouveau parc et la préservation de la biodiversité avec une zone de 2 hectares réservée à des zones paysagères. Les voiries sont bornées d’arbres haute tige, un éclairage moins énergivore, etc. Le Ministre Wallon de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire parle, lui d’un déploiement progressif et raisonné des parcs d’activités. " Et en Province de Luxembourg, les parcs d’activités économiques l’illustrent à merveille, puisqu’avec 1672 hectares, c’est 0,38% du territoire de la Province qui est occupé par les zones d’activités économiques."