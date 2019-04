Le parc animalier de Bouillon bientôt contrôlé

A la demande du ministre wallon Carlo Di Antonio, les services de l’Unité wallonne du Bien-être animal vont effectuer dans les plus brefs délais, un contrôle sur place.

Le but est de faire la lumière sur les conditions de détention des animaux au sein du parc animalier de Bouillon. Ce parc est souvent critiqué par des associations anti-zoo.

Hier encore dans les colonnes de la Dernière heure, les membres de l’ASBL Wolf eyes estimaient que les enclos des lions, des ours et des tigres étaient bien trop exigus. Ils ont aussi constaté des blessures sur les deux tigres.

Le vétérinaire du zoo se défendant, répond qu'il faudrait peut-être les castrer et améliorer certains enclos. Il dénonce l'emballement de certaines associations. A voir à présent ce que vont conclure les services du Bien-être animal.