Le Palais à Arlon accueille l'exposition itinérante, "Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui"

Une exposition qui a l'originalité d'être guidée en semaine, par onze élèves de troisième année de secondaire de l'Institut Notre-Dame à Arlon. Ces derniers participent en effet avec des élèves des pays-Bas, de Pologne et du Portugal à un projet Erasmus + sur le thème "Les effets de la vie d'Anne Frank sur l'inclusion sociale aujourd'hui".

C'est dans ce cadre qu'ils accueillent l'exposition. Pour être sensibilisés à la thématique, ils ont reçu une formation de trois jours par la "Fondation Anne Frank d’Amsterdam" qui soutient le projet. Sylvie Thissier de la maison Anne Franck au micro d'Anne Lemaire :

"Les élèves vont raconter l'histoire des années 20-30 et 40, en Allemagne et aux Pays-Bas, et l'histoire d'Anne Frank et de sa famille. Et puis ce qui est important c'est qu'ils vont faire le lien avec le présent. Comment réagissons-nous en 2019, aux injustices et à notre échelle ?"