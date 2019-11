Le nouveau projet Nassonia est bel et bien sur les rails

Après l'échec du premier projet Nassonia en 2017, le nouveau Nassonia est lui bel et bien sur les rails. Dans le cadre d'un partenariat public-privé entre la Wallonie et la Fondation Pairi Daiza, 1.645 hectares de la forêt domaniale de Saint-Michel Freyr (sur les communes de Saint-Hubert, Nassogne et Tenneville ) vont être revalorisés grâce une gestion différenciée.

Nouveauté dans ce projet, les citoyens vont être partie prenante. Nassonia met en place une "Agora citoyenne", qui comprend 30 citoyens.

Et hier, la Ministre wallonne de la Nature et de la Forêt Céline Tellier, ainsi que Eric Domb, président de la Fondation Pairi Daiza se sont rendus sur place, dans cette forêt. La ministre Céline Tellier a rappelé l'importance de cette cogestion forestière...