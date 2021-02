Le nouveau Dictionnaire français-gaumais de Georges Themelin sortira à la fin du mois de mars

Le nouveau Dictionnaire français-gaumais signé Georges Themelin sortira de presse à la fin du mois de mars. Il donne tous les outils aux Gaumais pour mieux utiliser et donc comprendre leur dialecte savoureux.

Pour rappel, Georges Themelin est déjà l'auteur d'une première édition parue en 1999, aujourd'hui introuvable. Dans ce nouveau dictionnaire français-gaumais de 700 pages, le nombre de mots est largement supérieur à celui de l'édition précédente. Il s'agit d'une version donc enrichie dans laquelle Georges Themelin a supprimé certaines choses, pour en amener d'autres :

"Ce sont surtout des expressions populaires pour dire les choses, et quand je relis, je ris".

Jean-Luc Geoffroy, l'éditeur nous présente l'ouvrage :

"On a remis la grammaire complète en entrée, et il faut souligner que c'est le seul dictionnaire qui va du Français vers le Gaumais. Cest important pour ceux qui veulent écrire ou parler le Gaumais. Le deuxième point important ce sont les expressions, et il y en a quelques-unes particulièrement savoureuses."

Souvent parlé mais peu écrit, Voilà donc un bel ouvrage permettant de sauvegarder un patrimoine linguistique. Le dessin de couverture du Dictionnaire français-gaumais est signé Jean-Claude Servais.

Il sera mis en vente à partir du 26 mars, au prix de 40 euros. Jusqu’au 25 février, une souscription est ouverte et l’ouvrage peut être réservé au prix de 35 euros .

Infos sur le site frego-et-folio.be ou au 0479 92 60 81