Le Musée des Celtes à Libramont va bientôt s'offrir un petit lifting

Des travaux de réaménagement et de modernisation sont prévus entre le mois de mars 2020 et l'automne 2021.

Les travaux vont tout d'abord rendre le musée accessible aux personnes à mobilité réduite, avec la construction d'une annexe et l'installation d'un ascenseur.

Ensuite la muséographie va être totalement repensée. Julie Lorang, collaboratrice au musée, aimerait que la visite soit basée sur la vie quotidienne des Celtes :

"On suivrait la journée d'un celte dans ses activités. On pourrait expérimenter, toucher, travailler comme un Celte et pouvoir comparer sa journée à la nôtre. On sait que ce qui permet d'expérimenter, fonctionne bien avec les enfants. On veut que notre muséographie soit attirante pour les enfants, qu'ils puissent toucher et pas seulement regarder des vitrines.

On voudrait également davantage de place pour les expos temporaires, et le rez-de-chaussée permettra cela."

Pendant les travaux, le musée sera fermé au public mais, il restera actif et continuera à proposer toute une série d’évènements autour de la culture celte dans la commune de Libramont. Les animations dans les écoles se poursuivront également.

Infos sur le site www. museedesceltes.be