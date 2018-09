Le MUDIA ouvrira ses portes le 10 septembre à Redu

Plus qu'un musée, le MUDIA est une attraction pour rendre l'art accessible à tous. En plein coeur du village du livre, dans l'ancien presbytère transformé, plus de 300 oeuvres originales d'artistes prestigieux seront à découvrir dans un parcours chronologique et ludique. Initié par Eric Noulet, un amateur d'art, appuyé par des collections privées belges et internationales. Ces oeuvres ne sont pas présentées de manière classique mais de façon ludique. Visite du MUDIA avec Anne Lemaire...