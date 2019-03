Le MR a présenté ses listes pour les élections du 26 mai prochain. On savait déjà que Benoît Piedboeuf conduirait la liste au Fédéral et Willy Borsus à la Région Wallonne. Des listes qui allient expérience et jeunesse. Willy Borsus, Ministre-Président wallon et tête de liste aux régionales :

"C'est en même temps une liste très forte, avec plusieurs parlementaires, des bourgmestres, des échevins, mais aussi une liste qui inclut la jeunesse. Nous avons souhaité traduire cette ouverture, et des représentations de toute une série de secteurs. Il y a une frontalière, il y des agriculteurs, quelqu'un du secteur de la construction... Je pense qu'une belle liste c'est aussi une liste qui traduit l'ensemble de ses diversités. Elle est à l'image de notre province et c'était mon souhait."

Deuxième derrière Willy Borsus, la Bourgmestre de Libin, Anne Laffut. Quant au Député Wallon sortant Yves Evrard, il est premier suppléant.

Même recette expérience et jeunesse pour le Fédéral, et derrière la Tête de liste le Député Benoît Piedboeuf qui est aussi président provincial d'un MR, qui ambitionne d'engranger un député supplémentaire à la Région ou au Fédéral, et aussi de redevenir le premier parti de la province... On l'écoute...

Le Luxembourg sera représenté sur la liste MR pour les élections européennes avec le conseiller provincial et communal bertrigeois, Denis Collard :

"C'est une manière aussi de percevoir la popularité, il y aura un travail à faire pour porter cette voix luxembourgeoise, qu'elle soit si possible une voix forte et représentative."