Le monde culturel luxembourgeois dans la rue pour célébrer la réouverture des théâtres, cinémas et autres lieux culturels

Deux jours pour mobiliser avec comme objectif de manifester contre la fermeture des lieux culturels. Et, au final, ils étaient entre 70 et 80 acteurs du monde culturel de la Province de Luxembourg à se rassembler sur la Place Didier à Arlon, pour, compte-tenu de l’arrêt du Conseil d'Etat, venir plutôt célébrer la réouverture des théâtres, centres culturels ou des cinémas. Ce sont d’ailleurs, au départ, les cinémas qui avaient appelé à ce rassemblement. "Les cinémas ont beaucoup donné et cette nouvelle fermeture était celle e trop ", commente Philippe Cadet du cinéma Patria de Virton. Et après de l’arrêt du conseil d’Etat," ça nous fait vraiment plaisir de voir que la culture a encore une importance y compris dans notre Province et que les gens ont vraiment envie et besoin d’aller dans les cinémas, les théâtres et les maisons de la culture. " Le Directeur de la Maison de la Culture d'Arlon, Luc Delhaye ajoute : " c’est une première victoire mais ce n’est pas suffisant ! Il va y avoir de nouvelles contraintes ! Nous sommes le seul secteur où des analyses scientifiques ont pu démontrer qu’il n’y avait pas de danger. Nous avons des contraintes d’aération, de filtrage, des contraintes dans tous les sens et on reste les plus brimés de tous ! On devrait pouvoir justifier une réouverture complète ! " Outre quelques discours, c’est avec les chansons du groupe gaumais " Triplay ", que les acteurs ont célébré, sous la pluie, la réouverture des lieux culturels.