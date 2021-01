Le Ministre Fédéral belge de la Mobilité Georges Gilkinet, aurait remis le dossier Viville en haut de la pile

Il y a quelques mois, les Députés Wallons MR Anne Laffut et Yves Evrard évoquaient l'idée d'un P+R à partir de l’aire de Sterpenich, en reliant le parking à la gare de Kleinbettingen, au moyen d’une navette.

Une alternative crédible au Parc and Ride de Viville-Arlon qui ne se concrétise toujours pas.

Mais a priori le Ministre Luxembourgeois, François Bausch n'y est guère favorable. Sterperich nécessiterait deux changements de mode de transport en très peu de temps relève notamment le Ministre François Bausch. Le parking accueillerait les voitures des frontaliers, et une navette de bus les conduirait à la gare luxembourgeoise de Kleinbettingen, où ils prendraient le train. En cas de retard éventuel, on pourrait multiplier les problèmes de correspondances. L'idée du P+R à Viville combiné à une desserte attrayante par train, reste, pour François Bausch la meilleure solution.

Mais on rappellera que jusqu'à présent côté belge, la réalisation de Viville était conditionnée à la fin des travaux de modernisation de la ligne Bruxelles-Luxembourg. Or ce chantier ne sera pas terminé avant 2026.

Mais le nouveau Ministre Fédéral belge de la Mobilité Georges Gilkinet, aurait remis le dossier Viville en haut de la pile, et on parle d'une toute prochaine rencontre entre les deux Ministres.

Affaire à suivre !