Le marché de Noël de Durbuy s'adapte aux mesures sanitaires

Malgré l'annulation de plusieurs événements au vu des nouvelles contraintes sanitaires, le marché de Noël de Durbuy est bel et bien maintenu. Un marché qui ouvrira ses portes ce vendredi avec les adaptations d'usage imposées par le comité de concertation.

Pour éviter une propagation démesurée du virus, différentes zones ont été créées. Celles délimitées autour du kiosque et de l'anticlinal ne seront accessibles qu'au moyen du Covid Safe Ticket ou d'un test négatif et ce, pour la consommation de boissons et autres gourmandises comme l'impose le protocole HoReCa. "Ici, on va se retrouver avec 65 à 70 exposants" explique Jacques Leboutte, président du syndicat d'initiative de Durbuy. "On espère ne pas avoir d'annulation au vu des contraintes imposées aux métiers de bouche. C'est vrai que c'est contraignant puisque les consommateurs devront rester assis. On espère qu'ils vont tenir le coup et soutenir le marché de Noël de Durbuy".

Une entrée payante "exceptionnelle"

C'est sans doute le changement majeur de cette année : l'accès au marché de Noël sera payant. En quoi est-ce nécessaire ? Le président du syndicat d'initiative poursuit : "Nous n'avons malheureusement pas le choix vu toutes les contraintes imposées au niveau de la sécurité et de la gestion. Pour contrôler les CST, il nous faut des stewards en plus et même chose pour la mobilité. C'était le seul moyen pour nous de ne pas avoir de pertes. L'entrée sera de 3 euros, mais gratuite pour les enfants de moins de 16 ans". Et Jacques Leboutte de conclure : "Le marché de Noël est extrêmement important pour toute la grande région de Durbuy. Point de vue économique, c'est le mois le plus productif pour les commerçants donc on a vraiment tout intérêt à ce que cela se passe bien".

À savoir que le marché sera dans un premier temps ouvert les week-ends uniquement puis tous les jours de la semaine à partir du 17 décembre jusqu'au 9 janvier inclus. Enfin, suite à "un problème administratif" nous dit-on, la patinoire ne sera pas encore opérationnelle ce week-end du 26 novembre.