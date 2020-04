Le Luxembourg sans ses festivals d'été : réactions

La Province de Luxembourg est riche en festivals durant l’été. Pour les organisateurs de ces rendez-vous culturels annuels, même si l’annulation de tous les grands événements de masse, jusqu’au 31 août était prévisible, cette confirmation est évidemment un coup dur. Voilà quelques réactions :

"On s’y attendait vraiment, on s’y était préparé mais ça donne un petit coup au moral quand on dépense autant d’énergie et de temps. On va perdre aussi de l’argent, mais on se mobilise déjà pour l’année prochaine. On en ressortira plus fort pour l’édition 2021", explique Mathieu Rossignol, bourgmestre et organisateur du Baudet’stival de Bertrix. Pour l’édition 2021, les organisateurs espèrent pouvoir programmer les mêmes artistes que ceux prévus en 2020, à savoir Zazie, Patrick Bruel, M. Pokora et bien d’autres... La prochaine édition aura lieu les 9,10 et 11 juillet 2021.

Du côté du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre qui devait vivre sa 47ème édition, on ne s’attendait pas à une décision si rapide en ce qui concerne les évènements du mois d’août :

"C’est vrai qu’on est tombé de haut, mais aussi triste soit cette décision, elle nous permet finalement d’avancer car, jusqu’à présent, on travaillait avec de grandes incertitudes. Beaucoup de questions sanitaires restaient sans réponse. Au moins, maintenant c’est triste, mais c’est clair ", précise Charlotte Charles-Heep, directrice du festival de Chassepierre. La programmation 2020 est reportée en 2021, les 21 et 22 août :

"Les compagnies ont été prévenues, et on ne va pas devoir payer les cachets cette année", ajoute la directrice.

Cet été, la note bleue ne résonnera pas non plus dans la campagne ardennaise et gaumaise. La note blues non plus d'ailleurs puisque le Gouvy Jazz & Blues, prévu du 7 au 9 août, a décidé aussi d’abdiquer :

"Non, Gouvy ne sera pas groovy pour la 41e fois en 2020 ! ", se désole l’emblématique organisateur, Claudy Lentz :

"Les chiffres prouvent la dangerosité du virus et nous ne voulons pas mettre en danger les amateurs de jazz, les bénévoles et nos artistes qui viennent souvent de très loin. Nous nous engageons à respecter les engagements pris et nous espérons reprogrammer un maximum de l’affiche l’an prochain. Il valait mieux jeter l’éponge avant d’engager trop de frais. L’annulation aura tout de même un impact sur le secteur hôtelier qui héberge habituellement notre public et nos artistes".

Même constat pour le 36ème Gaume Jazz Festival de Rossignol qui devait avoir lieu, lui aussi, du 7 au 9 août ! :

"Le festival engendre habituellement 150 nuitées, sans tenir compte du public. Heureusement nos frais engagés se limitent jusqu’à présent à la promotion", constate le directeur du festival, Jean-Pierre Bissot :

"Nous avons pris un accord avec les artistes et espérons leur présence en 2021".

2020 ne sera pas pour autant une année blanche :

"Nous maintenons nos deux stages, la première semaine d’août à Virton : les P’tits Gaumais du Jazz (4-14 ans) et le stage résidentiel (à partir de 12 ans). Ils se termineront le 9 août par une journée musicale et festive où joueront les combos du stage et le band des profs. Les P’tits Gaumais y proposeront leur spectacle, accompagnés par leur marraine, An Pierlé, qui se joindra à l’événement. Le lieu de la fête sera fixé en fonction des directives ministérielles à appliquer ".

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?