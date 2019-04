Le groupe Arlon 2030 du bourgmestre Vincent Magnus maintient plus que jamais son opposition au projet Vivalia 2025

Le projet de construire un nouvel hôpital à Houdemont ne plaît pas aux élus Arlonais, ce n'est pas nouveau. Et le feu vert accordé par le gouvernement wallon cette semaine ne réjouit donc pas tout le monde.

Dans un communiqué, le groupe Arlon2030, du bourgmestre Vincent Magnus, maintient plus que jamais son opposition au projet Vivalia 2025.

Pour le groupe Arlon 2030, la construction d'un nouvel hôpital à Houdemont n'apportera pas de réelle plus-value qualitative par rapport aux hôpitaux actuels.

De plus, ces Arlonais estiment que l'Hôpital, vu sa localisation, hors de tout maillage de transports publics existants, n'offrira pas des soins de proximité et facilement accessibles aux habitants de la province.

Pour s'opposer au projet, Arlon 2030 continuera à actionner tous les leviers juridiques et institutionnels en sa possession. Notons que du côté d'Attert, Messancy et Aubange, on ne se réjouit guère plus.