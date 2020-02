Il s'agira d'accorder un prêt sans intérêt. Cela devrait aider les communes à faire face à la baisse de leurs recettes de vente de bois.

Ce prêt, les communes auront du temps pour le rembourser. Et le remboursement n’interviendrait qu’à partir de 2025.

Mais pour certains bourgmestres gaumais déjà frappés par la peste porcine, cette mesure est insuffisante. Ils auraient préféré une indemnisation pure et simple.

