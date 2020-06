Le golf de Durbuy devient cet été un village de vacances féérique dans l'esprit de Tomorrowland

Un petit air de Tomorrowland sur les hauteurs de Barvaux, sur le site du Golf de Durbuy ! Marc Coucke , la Petite Merveille et le Durbuy Aventure Park s'associent à Dreamvile, qui gère le logement du festival Tomorrowland, pour créer un village de vacances féérique temporaire. Ce sera du 3 juillet au 31 août sur quelque 30 hectares au Golf de Durbuy. 200 tentes et autres logements habituellement réservés aux festivaliers du côté d’Anvers. " Un petit air de Tomorrowland, confirme Frédéric Degezelle porte-parole de Dreamville. " On ne va pas créer là un festival, n’y aura pas de Disc-Jockeys, ni de feu d’artifice mais on va recréer une ambiance en amenant un peu de la magie, vraiment la touche magique et féérique de Tomorrowland... " De très beaux chapiteaux, des constructions originales en bois dans lesquelles, on pourra loger (de deux à quatre personnes) et même une piscine temporaire. Avec des sessions de yoga le matin. Et côté musique, une ambiance via le casque que chaque vacancier recevra à son arrivée. Des mixages en live par moments, libre à chacun de se connecter ou pas!

Tout se fera dans le respect des mesures de sécurité et distanciation, ajoute Marc Coucke. " 400 personnes sur 30 hectares sur lesquels, on pourra partager le rêve, la musique, une bonne bouffe mais d’une façon adaptée." Le cadre choisi, le golf de Durbuy, un magnifique paysage, dans une superbe région que les pensionnaires seront invités à découvrir. Le concept devrait attirer un nouveau public. Mais c’est aussi une manière de lancer véritablement la saison touristique à Durbuy qui, comme ailleurs, en a bien besoin. A Durbuy Vielle Ville, les restaurants de la Petite Merveille sont ouverts et de nombreuses réservations ont été enregistrées pour les prochains week-ends. Mais les travaux du nouvel hôtel du Sanglier des Ardennes ont pris du retard pendant le confinement et l’hôtel ne pourra ouvrir ses portes que début septembre… Le Park Aventure sera lui fin prêt pour une réouverture le 1er juillet, avec des circuits qui permettront au public d’y évoluer en toute sécurité. Quant au golf de Durbuy il reprendra finalement du service dès début juillet avant d'accueillir l'école de golf à partir d'octobre!