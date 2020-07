Le Geopark Famenne-Ardenne à redécouvrir cet été

En cette fin de semaine, nous vous emmenons sur un site labellisé Unesco depuis 2018: il s'agit des grottes des Milles et une nuits de Hotton. Nous découvrons ce site grâce à L'Avenir Luxembourg, qui nous dévoile tous les secrets de ces grottes dans sa série d'été "En vacances chez nous". Julien Bil, journaliste pour le quotidien, est intervenu dans Luxembourg Matin pour nous en dire un peu plus. Il était notre invité dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.