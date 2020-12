Le Frank Bar@Burgers sélectionné par le Gault&Millau

Ce bar à burgers situé le long de la nationale 83, près du passage à niveau, est repris dans la catégorie "POP" du célèbre guide Gault&Millau.

Gault&Millau ne se concentre pas uniquement sur la haute gastronomie, mais depuis bientôt trois ans, POP propose une sélection de restaurants branchés et accessibles, où il fait bon profiter.

Une belle surprise pour Frank Aubry :

"C'est un peu la cerise sur le gâteau, dommage que les restaurants soient fermés et que l'on ne puissent pas en profiter pleinement. C'est effectivement une récompense qui s'ajoute à celles de TripAdvisor, où l'on a eu le prix d'excellence pour la cinquième année consécutive. C'est le résultat du travail, il faut travailler la qualité, l'accueil et rester toujours fidèle au poste. Et puis il y a peut-être un goût différent, et le rapport qualité prix."