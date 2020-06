Le Festival Goose Fest à Ethe-Virton, les 11 et 12 septembre

Le festival Goose Fest à Ethe-Virton aura normalement bien lieu cette année, et pourra donc fêter ses 10 ans. Le festival qui devait avoir lieu en mai dernier a été reporté au 11 et 12 septembre. Les organisateurs sont bien décidés à maintenir leur dixième édition, et nouveauté, le Goose Fest aura lieu en plein air, comme Frank Turchi, du comité organisateur nous le confirme :

"On a bien réfléchi, l'évolution de la pandémie se passe bien, bien sûr on reste attentif, on a fait un gros changement en passant en plein air, et on va améliorer l'accueil pour respecter les gestes barrière. C'est un nouveau challenge pour notre 10ème édition."

Au programme soirée cover le vendredi 11 septembre, et le samedi 12 il y aura Les Innocents, Grandgeorges et les Frangines.

Et si pour cause de COVID-19 l'événement doit finalement être annulé les festivaliers seront remboursés.



