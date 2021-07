Le Festival Bitume est de retour dans les communes de la région Ourthe et Salm

Après avoir fait l’impasse l’année dernière, c’est à Hives dans la commune de La Roche-en-Ardenne que le Festival de théâtre de rue prend ses quartiers ce week-end. Le Miroir Vagabond, qui l’organise, associe de près les habitants et les enfants du village. Comme l’explique Delphine Rogister, animatrice. "Il s’agit d’un festival familial, convivial et itinérant qui tourne sur 3 communes. Depuis 2016 il s’installe dans les villages pour être en lien avec les gens du cru. C’est un festival qui se veut accessible à tous avec l’entrée gratuite et également un prix libre. On passe le chapeau à la fin du spectacle mais l’idée est que toute personne puisse y participer. Nous essayons également d’organiser la mobilité car nous savons que c’est un peu compliqué dans nos régions".

Des petits changements mais le même état d’esprit

Delphine Rogister :"Cela fait 2 ans que nous avons pris des contacts avec les comités et les habitants du village. Nous avons dû annuler l’édition de l’année dernière. Cette année, nous sommes vraiment contents de revenir et de proposer quelque chose, malgré les restrictions sanitaires qui sont encore présentes mais qui nous permettent d’organiser un Bitume, presque, normal. Nous avons essayé de conserver un maximum la convivialité, le côté festif et l’esprit familial du festival. Il y a tout de même des petits changements comme le fait de devoir fermer le site pour pouvoir compter le nombre d’entrées et que tout se fait, principalement, sur réservation".

Des stages pour tous

Cette semaine, 14 enfants participent à un stage de décoration. Maria, une des animatrices du stage explique l’importance de ce travail en amont du festival. "Cela fait partie de la scénographie du festival et du travail en amont que l’on fait pour avoir un lien avec la population aussi bien avec les enfants qu’avec les adultes. Malgré le contexte Covid, qui a rendu ce travail un peu plus difficile, nous avons réalisé des meubles ainsi que des peintures grand format pour décorer le festival durant un stage intergénérationnel". Beaucoup de monde a répondu présent et nous avons été très bien accueillis par les habitants".

Le Festival Bitume c’est ce samedi 10 et ce dimanche 11 juillet à Hives, une commune de La Roche.

Réservation sur le site : https://www.festivalbitume.com/