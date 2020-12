Le Fablab de Marche-en-Famenne s'offre une vitrine et propose des ateliers à tous les publics

Depuis de nombreuses années, la Ville de Marche est résolument tournée vers les nouvelles technologies et le numérique. La commune dispose de ce que l'on appelle un "Fablab", un atelier partagé qui bénéficie de machines à commandes numériques " denier cri " et disponibles pour tous. Le Fablab existe depuis un peu plus d'un an dans le complexe St François et on a déjà pu y créer plein de choses différentes. " Nos machines de fabrication nous permettent de travailler différentes matières ", explique Séverine Schonne, la coordinatrice du " Fablab ", " des matières telles que le bois, le carton. On peut également floquer des T-Shirt, réaliser des stickers ou encore imprimer des objets grâce aux imprimantes 3 D. Y a vraiment pas de limites. Afin de montrer ce qui a déjà été réalisé dans ce laboratoire, une vitrine, installée au 26 rue du Commerce, permet de découvrir des bijoux, des cadres, de la vaisselle décorée. Il y a aussi des vases en impression 3 D sans oublier, une réplique en bois de la sculpture " la boite de jazz " de l’Arlonaise Catherine Lhoir située le long du Boulevard Urbain. " Ce que l’on a voulu montrer au travers de la vitrine, poursuit Séverine Schonne, c’est que c’était possible et accessible à tous. Tout le monde peut venir créer ses propres pièces ! " Pas de diplôme ou de prérequis, dès janvier, des ateliers, durent entre 2h30 et 3h, seront accessibles à tous dès l’âge de 10 ans au prix de 20€ et cerise sur le gâteau, à l’occasion des fêtes, vous pouvez aussi offrir un atelier en cadeau à une personne qui vous est chère. De plus, en visitant la vitrine, vous pourrez répondre à des questions et participer à concours pour gagner un atelier au Fablab ! Renseignements et inscriptions https://e-square.marche.be/