Le journal l'Avenir nous apprend que Le Docteur Moreau, médecin sexagénaire de Léglise a été acquitté par la cour d’appel de Liège. Le médecin avait été poursuivi pour viols et attentat à la pudeur sur plusieurs patientes.

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau l'avait condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis. Le médecin avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et avait fait appel.

La cour d'appel a estimé que les préventions n’étaient pas établies. Il est donc acquitté.