Le dernier livre de Jean-Marie Doucet, décédé en 2016 à l'âge de 70 ans, va être publié

Journaliste au groupe l’Avenir et historien, Jean-Marie Doucet est parti trop tôt, en 2016 à l'âge de 70 ans. Aujourd’hui, le Bastogne War Museum, les Editions Weyrich et ses amis du Musée en Piconrue publient son dernier livre : "Bastogne la légende"

De la Belgique, beaucoup d'Américains ne connaissent que Bastogne. Cette notoriété privilégiée, c’est la presse américaine qui lui a donnée dès décembre 1944, et qui fut la première à écrire le grand récit légendaire et mythique de la bataille de Bastogne. Pourquoi ? Dans quelle mesure l’autorité militaire a-t-elle influencé la rédaction de ce récit médiatique ? C’est l’objet de cet ouvrage et non pas un xième livre sur Bastogne. Mathieu Billa, Directeur du BWM au micro de Philippe Herman...