Le CPAS de Libramont propose des produits frais à ses bénéficiaires

C'est une belle initiative du CPAS de Libramont. Les bénéficiaires de son aide reçoivent non seulement des colis de produits non-périssables, mais depuis peu, également des produits frais et des recettes, pour les préparer.

Grâce aux "Cooking-box", le CPAS de Libramont a obtenu un subside pour une action alternative dans l'aide alimentaire. Son Président, Cédric Willay nous présente le concept :

"Des fiches recettes sont établies par le personnel du CPAS, des produits frais sont proposés et en même temps, cela permet aux bénéficiaires de travailler des produits différents, et de suivre une recette simple, bien sûr.

Le premier Cooking-box permettait de réaliser un potage à l'oignon, des boulettes et comme dessert une mousse au chocolat. Donc on essaie de faire une entrée, ou un potage, un plat et un dessert.

L'accueil a été enthousiaste, mais on avait déjà amorcé avec l'aide alimentaire standard, pour essayer d'égayer ces produits non-périssables. Ici c'est un plus, et les bénéficiaires sont vraiment contents de pouvoir travailler des produits frais.

Nous avons fourni des classeurs avec des fiches plastifiées réutilisables, afin de refaire ces recettes à l'avenir, lorsque l'on a été séduit."