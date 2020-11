Le corps sans vie de France Jacques a été retrouvé à Stockem

Après de nombreuses recherches des polices belge et française, le corps sans vie de France Gérard , âgée de 56 ans a été retrouvé ce jeudi après-midi dans un bois de Stockem, près d'Arlon, "à quelques centaines de mètres de l’endroit indiqué par le suspect placé en garde en vue par les autorités judiciaires françaises", précise Sarah Pollet, magistrate de presse au parquet du Luxembourg.

La dame, habitant Mont-Saint-Martin, en France, juste de l'autre côté de la frontière, avait disparu depuis lundi. Mercredi, plusieurs quotidiens indiquaient que l'enquête menée en France se dirigeait vers un homicide et que l'ex-compagnon de France Gérard, un habitant de Stockem, avait été interpellé et placé en garde à vue à Longwy.

Le parquet du Luxembourg précise que : "sont descendus sur place, outre les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, le DVI et la laboratoire de la police technique et scientifique, le juge d’instruction, le parquet et le médecin légiste requis. Un examen externe du corps a été réalisé et l’autopsie sera effectuée dès ce vendredi 20 novembre. D’après le suspect, les faits auraient été commis sur le territoire français."