Le constat du Service Public de Wallonie est implacable, le revenu du travail agricole est très faible comparé aux autres secteurs

Chaque année à pareille époque, on présente le rapport de l’état de l’agriculture wallonne. Mais la démarche se modernise puisqu'il existe aujourd'hui un site internet qui rassemble un maximum de données sur l'évolution du secteur au sud du pays. Parmi les nouveautés dans ce rapport, des statistiques qui permettent de comparer le revenu du travail agricole aux revenus d’autres secteurs. Et c’est particulièrement éclairant !

A Saint-Hubert, Jean-Paul Ingelbrecht est un agriculteur à la retraite, il a remis progressivement son exploitation agricole à ses trois fils Pour vivre de leur travail, ils ont dû encore et toujours agrandir l’exploitation pour en arriver à plus de 300 hectare de terre et des centaines de bovins... "Jusqu’à maintenant, l’agriculture, c’est ce qu’elle a fait, faire plus grand pour avoir le salaire qui augmente mais c’est une chaîne sans fin ! ", explique Jean-Paul Ingebrecht. En fait, le revenu que perçoit l'agriculteur ne cesse de se détériorer par rapport aux revenus d'autres secteurs. Anne Gaelle Frank, de la Direction de l’Analyse Economique Agricole, (DAEA) le confirme : "Lorsque l’on compare le revenu du travail agricole avec celui des autres activités économiques, les résultats sont plutôt interpellant puisque le revenu du travail agricole représente 44% du revenu comparable des autres secteurs d’activités !" Pour le Ministre Wallon de l’Agriculture, Willy Borsus, "c’est dire si la dimension juste rémunération du travail mais aussi des productions est un élément absolument essentiel !" Jean-Paul Ingelbrecht ne dit pas autre chose : " Faudrait que la viande et le lait soient mieux payés ! "