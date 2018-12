Le Conseil Provincial a entamé l'examen de son budget 2019, après la prestation de serment de Stéphan Demul

Vendredi après-midi, le Conseil Provincial a entamé l'examen de son budget 2019 après la prestation de serment du nouveau Président du Collège, Stéphan Demul. On a voté les taxes qui restent inchangées et présenté les grandes lignes d'un budget qui doit tenir compte de la diminution du fonds des Provinces. Ppuis le nouveau Président du Collège a présenté la déclaration de politique générale du nouvel exécutif provincial. Stéphane Demul a surtout insisté sur la supracommunalité, et un Fonds d'Impulsion qui épaulera les communes dans certains projets.