Le Conseil d'Etat donne raison à la Mutualité socialiste du Luxembourg, l'arrêté visant à supprimer les petites mutualités est annulé

C’est l’aboutissement d’un long combat et une belle victoire pour la Mutualité Socialiste du Luxembourg. Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêté royal de 2019 qui visait ni plus ni moins la suppression des mutualités de moins de 75.000 membres telle que préconisée par la Ministre De Block dans son pacte dit "d’avenir".

Depuis et jusqu’à aujourd’hui, cette décision politique, a poussé les mutuelles à d’importants mouvements de fusion. La Mutualité Socialiste du Luxembourg a tenu bon et a introduit un recours au Conseil d’Etat. Il aura fallu attendre plus de deux ans avant d’obtenir une décision de justice qui rétablisse la situation.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat constate le caractère illégitime et tout à fait disproportionné d’une telle règle. Il n’y avait aucune justification admissible du rehaussement considérable du nombre minimal de membres que doit compter une mutualité.