Le "Circular Economy Award" pour l'entreprise Recybois de Virton

Cinq des neuf récompenses attribuées jeudi lors de la cérémonie du prix belge de l'Énergie et de l'Environnement sont revenues à des entreprises, intercommunales ou asbl basées wallonnes, dont une à Virton.

Recybois reçoit le prix consacré à l'économie circulaire. C'est une entreprise active dans le recyclage des déchets de bois dans une installation de cogénération dans l'exploitation et la valorisation de la forêt locale, dans la production de planches et dans l'utilisation de la sciure pour la fabrication de granulés de bois combustibles et de litière pour chevaux.