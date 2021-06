Le château du Pont d'Oye à Habay, un lieu à redécouvrir

Depuis 2 ans, ce magnifique monument du patrimoine de la commune de Habay, a changé de propriétaire. La famille Nothomb a vendu le château à Vincent Gouverneur.

Depuis, de nombreux travaux ont été entrepris pour sauvegarder cette demeure du 17ème siècle et son âme familiale.

Aujourd'hui, le domaine du Pont d'Oye se veut accessible au public. Mais loin du tourisme de masse, le château propose des chambres d'hôtes ainsi qu'une salle de réception à louer par exemple pour des mariages. Diane Matgen, l'occupante des lieux nous fait découvrir l'endroit rénové :

"On a essayé de garder l'âme du château, mais la chambre d'hôtes est sobre et contemporaine. On a voulu garder une maison familiale. Les personnes qui habitaient ici, les Nothomb pendant 80 ans, avaient treize enfants, et on imagine que ça bougeait partout. Et on veut retrouver cet accueil au niveau de la culture et de la littérature, et partager ce lieu magique. On veut garder cet esprit de maison familiale pour accueillir des événements familiaux, comme des mariages, dans la très belle salle, du Pont D'oye."

Et le succès est au rendez-vous, la salle les mariages affichant complet pour l'été 2022.

Le domaine du Pont d'Oye se veut aussi ouvert à la culture. Cet été, il accueillera une troupe de théâtre, le Magic Land Théâtre, le dimanche 11 juillet à 15 heures dans le respect des normes sanitaires liées au Covid-19.